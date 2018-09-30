Тбилисский марафон собрал 2,8 тысячи участников из 50 стран мира

30.09.2018 20:54 2,8 тысячи спортсменов из почти 50-и стран мира приняли участие в седьмом Тбилисском марафоне (Tbilisi Marathon).



Благотворительный марафон в этом году был приурочен к неделе Европейского спорта. Он начался в 09:00 утра и продолжался до 12:00.



В мероприятии мог принять участие любой желающий. 500 участников были детьми.

Забеги проходили как на короткие, так и длинные дистанции.



В забеге на десять километров лучший результат показал Лука Гоголишвили. Он преодолел дистанцию за 33 минуты. Среди женщин лучшей стала Натия Мачавариани, которая преодолела десятикиллометровый маршрут за 42 минуты.

Что касается длинных дистанций, то среди мужчин лучший результат показал Давид Харазишвили, а среди женщин линию финиша первой пересекла украинка Оксана Аикол.



«Для этой трассы – это хороший результат. Для меня было немного сложно, но здесь очень приятная атмосфера. Много людей и все поддерживают. Я рада, что нахожусь в Тбилиси. Все очень красиво. Я приехала в статусе туриста, но решила принять участие в спортивном мероприятии и победила», — сказал Аикол в интервью Общественному телевидению.



К неделе европейского спорта Грузия в этом году присоединилась впервые. В спортивных мероприятиях разного типа приняли участие 59 районов страны и более 20 тысяч участников.



Новости-Грузия











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

