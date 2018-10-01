Грузию на детском «Евровидении» будет представлять Тамар Эдилашвили

01.10.2018 11:07 Тамар Эдилашвили будет представлять Грузию на 16-ом по счету конкурсе детского «Евровидения» с песней «Твой голос».



Автором конкурсной песни является Софо Торошелидзе, текст принадлежит Александру Лорткипанидзе.



«Первый канал» объявил конкурс для песни к детскому «Евровидению» 2018 года. Из 22 заявок композиция «Твой голос» была отобрана в результате голосования. В состав жюри входили – композитор Давид Эвгенидзе, певица Софо Халваши, певец Нодико Татишвили, режиссер Заза Орашвили, педагог по вокалу Манана Морчиладзе и глава службы по развитию проектов Первого канала Лана Кутателадзе.



Тамар Эдилашвили является победительницей детского музыкального проекта «Ранина». Она представит Грузию на 16-ом конкурсе детского «Евровидения».

Детское «Евровидение» 2018 года будет проходить в Беларуси. Масштабное шоу в Минске состоится 25 ноября.















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