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Заза Саралидзе заявляет, что полиция не позволила ему встретиться с правящей командой


01.10.2018   12:44
К центральному офису «Грузинской мечты» пришел отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе. Акцию там проводят активисты «Национального движения».

По словам Зазы Саралидзе, он просил полицию впустить его в офис партии, чтобы встретится с членами правящей команды.

«Мне сообщили, что Каха Каладзе сделал заявление, мол это — провокация, устроенная националами. Неужели у меня нет права требовать наказать убийц моего сына? Причем тут «Национальное движение», причем тут «Лейбористы» и «Гирчи». Я пойду к любому за помощью. Факт, что мне перекрывают дорогу, я не могу получить разъяснений», — заявил Заза Саралидзе.






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