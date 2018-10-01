Заза Саралидзе заявляет, что полиция не позволила ему встретиться с правящей командой

01.10.2018 12:44 К центральному офису «Грузинской мечты» пришел отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе. Акцию там проводят активисты «Национального движения».



По словам Зазы Саралидзе, он просил полицию впустить его в офис партии, чтобы встретится с членами правящей команды.



«Мне сообщили, что Каха Каладзе сделал заявление, мол это — провокация, устроенная националами. Неужели у меня нет права требовать наказать убийц моего сына? Причем тут «Национальное движение», причем тут «Лейбористы» и «Гирчи». Я пойду к любому за помощью. Факт, что мне перекрывают дорогу, я не могу получить разъяснений», — заявил Заза Саралидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

