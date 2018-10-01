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Архив министра иностранных дел Первой Демократической Республики Грузии, Акакия Чхенкели передали Грузии


01.10.2018   13:55
Усилиями Министерства иностранных дел и посольства Грузии в Конфедерации Швейцарии Государственному университету имени Иване Джавахишвили торжественно передали вековой архив грузинских общественных деятелей и членов правительства Первой Республики Грузии, Акакия и Киты Чхенкели.

На торжественном мероприятии с речью к обществу обратился заместитель министра иностранных дел Грузии Звиад Гонадзе. По его заявлению, хранящийся в архиве материал является важным источником информации для изучения истории Первой Демократической Республики Грузии.

"Я рад, что с сегодняшнего дня студентам Государственного университета Тбилиси, и не только им, доступны материалы, хранящиеся в архивах министра иностранных дел Первой Демократической Республики Грузии, Акакия Чхенкели, и его брата, известного грузинского лингвиста Киты Чхенкели. Вдвойне отрадно, что архив передали Грузии в текущем году, когда мы отмечаем 100 лет с основания Первой Демократической Республики Грузии и Государственного университета Тбилиси"- заявил Звиад Гонадзе.

Звиад Гонадзе поблагодарил наследников архива Чхенкели, посольство Конфедерации Швейцарии в Грузии, президента Объединения дружбы с Грузией Томаса Хойзермана, и госпожу и господина Крайеров, которые обеспечили дигитализацию архива, и наряду с оригиналом передали библиотеке ТГУ цифровую версию.

Следует отметить, что уникальный архив, в котором хранятся сотни документов, личные письма, дипломатическая переписка, и биографические сведения грузинских деятелей, Акакий Чхенкели завещал младшему брату Ките, который работал в университете Цюриха. А Кита Чхенкели со своей стороны оставил это наследие сотруднице цюрихского университета Лее Флур. После смерти Флур архив вместе с изданием перешел во владение Марианны и Томаса Крайеров, Томаса Хойзермана, и Михаила Свимонишвили.






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