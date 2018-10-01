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Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Грузии
01.10.2018 22:53
Известный британский телеведущий Джереми Кларксон вместе с друзьями посещает Грузию. После Батуми он приехал в Гори и со съёмочной группой осмотрел музей Сталина.
«Я впервые в Грузии, пока видел только Батуми и здешние места, приехал вчера поздно ночью», — заявил Кларксон.
На вопрос журналиста Первого канала, почему известный телеведущий находится в музее Сталина, он ответил, что его группа готовит материал об известных мировых диктаторах.
«Два месяца назад я был в Китае, снимали музей Мао Цзедуна, мы работаем над темой диктаторов, так как тема тиранов всегда актуальна», — заявил телеведущий.
Джереми Кларксон известный британский телеведущий, которого автолюбители знают из передачи Top Gear. Кларксон вел передачу Top Gear с соведущими на канале BBC с 2002 по 2015 годы. После того, как Кларксон был со скандалом уволен из проекта, он приступил к новому проекту для Amazon Prime — Grand Tour, в котором Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй путешествуют по всему миру.
На протяжении нескольких лет передачу Top Gear эксклюзивно транслировал Первый канал.
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