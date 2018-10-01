|
|
Суд присяжных не будет рассматривать дело обвиняемого в убийстве генерала Самсона Кутателадзе
01.10.2018 23:34
Суд присяжных не будет рассматривать дело обвиняемого в убийстве генерала Самсона Кутателадзе Георгия Чантурия.
Обвиняемый требовал отложить заседание и дать ему время подумать, судья дважды объявил перерыв, однако не получив окончательного ответа от Чантурия, передал дело единоличному судье.
Рассмотрение дела по существо состоится 10 октября в 14:00.
Георгий Чантурия был задержан ночью 7 августа. По информации МВД, следствие установило, что 15 января этого года обвиняемый зашел в административное здание т.н Стамбульского рынка в городе Рустави вместе с генералом Самсоном Кутателадзе, с которым у него был довольно продолжительный спор. По сообщению ведомства, в здании между обвиняемым и Самсоном Кутателадзе состоялся разговор связанный с финансовыми вопросами, после чего обвиняемый нанес Кутателадзе несколько ранений из огнестрельного оружия и покинул здание. Самсон Кутателадзе скончался на месте.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна