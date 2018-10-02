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Вано Мерабишвили везут в клинику «Медиклаб Джорджия»
02.10.2018 11:01
Бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили везут в клинику «Медиклаб Джорджия» в Тбилиси. Информацию подтверждает адвокат Мерабишвили Стефане Туманишвили, который направляется в клинику. Пока неизвестно что стало причиной перевода Мерабишвили в клинику.
Несколько дней назад Вано Мерабишвили прошел обследование в клинике «Аверси». Специальная пенитенциарная служба распространила заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.
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