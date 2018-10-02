Вано Мерабишвили везут в клинику «Медиклаб Джорджия»

02.10.2018 11:01 Бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили везут в клинику «Медиклаб Джорджия» в Тбилиси. Информацию подтверждает адвокат Мерабишвили Стефане Туманишвили, который направляется в клинику. Пока неизвестно что стало причиной перевода Мерабишвили в клинику.



Несколько дней назад Вано Мерабишвили прошел обследование в клинике «Аверси». Специальная пенитенциарная служба распространила заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

