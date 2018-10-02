Джереми Кларксон проехал по Грузии с бюстом Сталина на своем «Бентли» (+видео)

02.10.2018 11:51 Известный британский ведущий Джереми Кларксон вместе с соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэй планирует посетить оккупационную линию. На автомобиле, на котором передвигается Джереми Кларксон, установлен бюст Сталина.



Джереми Кларксон, вместе с соведущими, находится в селе Хурвалети.



Как заявил Джереми Кларксон Первому каналу, вчера они осмотрели Батуми и Гори. В частности, Кларксон посетил музей Сталина в Гори. По его словам, группа готовит телевизионные материалы об известных мировых диктаторах.



Джереми Кларксон известный британский телеведущий, которого автолюбители знают из передачи Top Gear. Кларксон вел передачу Top Gear с соведущими на канале BBC с 2002 по 2015 годы. После того, как Кларксон был со скандалом уволен из проекта, он приступил к новому проекту для Amazon Prime — Grand Tour, в котором Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй путешествуют по всему миру.



















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