6 грузинских фехтовальщиков-любителей нелегально остались в Израиле

02.10.2018 19:05 По информации "Общественного вещателя", 6 фехтовальщиков-любителей нелегально остались в Израиле - об этом заявил исполняющий обязанности президента федерации Мераб Базадзе.



По словам Базадзе, соответствующую информацию они передали Министерству иностранных дел.



"Спортсмены- любители обратились к Федерации по фехтованию, что хотят поехать в Израиль и провести тренировочные сборы вместе с местной сборной. Федерация Грузии обратилась к Федерации Израиля по фехтованию, чтобы те выслали им приглашение, на что мы получили подтверждение. Федерация Израиля по фехтованию была в курсе, что приезжали фехтовальщики любители. 6 фехтовальщиков любителей вместе с президентом Федерации Грузии по фехтованию Зазай Мчедлидзе и Генеральным секретарем Давидом Сахвадзе въехали в страну. Получилось так, что спортсмены остались, а президент и генеральный секретарь федерации вернулись назад. Мчедлидзе и Сахвадзе сразу же, как только вернулись, письменно обратились в Министерство иностранных дел Грузии, а Федерация Израиля по фехтованию поставила в курс дела Международную федерацию по фехтованию"- заявил Базадзе.



По его словам, за этим фактом последовала реакция со стороны Международной федерации, которая установила санкции Федерации Грузии по фехтованию (в размере 5000 франков). А также Заза Мчедлидзе и Давид Сахвадзе на некоторое время дисквалифицированы.















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