В Тбилиси почтили память Шарля Азнавура

02.10.2018 19:31 В Тбилиси почтили память Шарля Азнавура. Флешмоб состоялся у посольства Франции. Поклонники творчества Шарля Азнавура принесли к посольству цветы и свечи.



Мероприятие прошло по инициативе молодежного отдела Армянской епархии Грузии.



В связи с кончиной Шарля Азнавура заявление в «Твиттере» армянском языке разместил президент Франции Эммануэль Макрон. В нем написано:



«Я пригласил его присоединиться к моему предстоящему визиту на Саммит Франкофонии в Ереване, где он должен был спеть. Вместе с армянским народом мы разделим скорбь французского», — говорится в заявлении Макрона. Это его второе заявление в связи с кончиной шансонье.



Шарль Азнавур скончался в возрасте 94-х лет в своем доме на юге Франции.



Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян) родился в семье армянских эмигрантов, которые поселились во Франции в 1922 году. Мать Шарля была из семьи армянских торговцев, которая проживала в Турции, а отец был из Грузии.



Он продал 180 млн. записей, снялся в более чем 60-ти фильмов и написал до 1600 песен.



В октябре Шарль Азравур, вместе с президентом Франции, планировал посетить Армению и принять участие в Саммите Франкофонии.















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