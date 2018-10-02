|
|
В Южной Корее открылся курс по изучению грузинского языка
02.10.2018 19:36
В Университете иностранных языков Хангука в Южной Корее открылся курс по изучению грузинского языка. Об этом сообщает посольство Грузии в Республике Корея.
Обучение ведет проживающий к Корее гражданин Грузии Отар Бережиани.
«Вышеуказанное решение является важнейшим шагом с точки зрения популяризации культуры и истории Грузии в Республике Корея, так как подобный проект впервые осуществляется в системе высшего образования Кореи», — заявляют в посольстве.
2 октября университет Хангука посетил посол Грузии в Корее Отар Бердзенишвили. Дипломат ознакомился с ходом курса по изучению грузинского языка и провел встречи со студентами, профессорами и преподавателями университета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна