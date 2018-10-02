В Южной Корее открылся курс по изучению грузинского языка

02.10.2018 19:36 В Университете иностранных языков Хангука в Южной Корее открылся курс по изучению грузинского языка. Об этом сообщает посольство Грузии в Республике Корея.



Обучение ведет проживающий к Корее гражданин Грузии Отар Бережиани.



«Вышеуказанное решение является важнейшим шагом с точки зрения популяризации культуры и истории Грузии в Республике Корея, так как подобный проект впервые осуществляется в системе высшего образования Кореи», — заявляют в посольстве.



2 октября университет Хангука посетил посол Грузии в Корее Отар Бердзенишвили. Дипломат ознакомился с ходом курса по изучению грузинского языка и провел встречи со студентами, профессорами и преподавателями университета.















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