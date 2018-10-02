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Празднования Дня Европы продолжаются в грузинских регионах Ахалцихе и Батуми


02.10.2018   20:22
29 сентября в грузинском городе Ахалцихе состоялись празднования Дня Европы. Исторический замок Рабати был превращен в Eurovillage, и все посетители смогли попасть в Европейский Союз с помощью веселых мероприятий.

Гости смогли узнать о различных программах развития, финансируемых ЕС, и узнать больше о том, как ЕС помогает создавать больше возможностей для граждан Грузии.

Бенефициары Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) также приняли участие в этом мероприятии и представили свои сельскохозяйственные продукты, финансируемые ЕС.

Представительство ЕС в Грузии вместе с местными властями и партнерами из ЕС организовали празднования Дня Европы, которые продолжатся и в октябре. Следующей остановкой станет Батуми.






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