|
|
Празднования Дня Европы продолжаются в грузинских регионах Ахалцихе и Батуми
02.10.2018 20:22
29 сентября в грузинском городе Ахалцихе состоялись празднования Дня Европы. Исторический замок Рабати был превращен в Eurovillage, и все посетители смогли попасть в Европейский Союз с помощью веселых мероприятий.
Гости смогли узнать о различных программах развития, финансируемых ЕС, и узнать больше о том, как ЕС помогает создавать больше возможностей для граждан Грузии.
Бенефициары Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) также приняли участие в этом мероприятии и представили свои сельскохозяйственные продукты, финансируемые ЕС.
Представительство ЕС в Грузии вместе с местными властями и партнерами из ЕС организовали празднования Дня Европы, которые продолжатся и в октябре. Следующей остановкой станет Батуми.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна