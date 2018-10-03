Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Супруге Вано Мерабишвили не разрешают повидаться с больным мужем в тюрьме


03.10.2018   18:59
Не знаю, почему меня не пускают увидеться с Вано. По моему мнению, нас просто мучают, наверное, даже смеются над нами - заявила журналистам супруга бывшего министра внутренних дел Тако Салакая у клиники "Медиклаб Джорджия".

По ее словам, она до сих пор просит увидеться с мужем, но ей не дают возможность сделать это.

Салакая отметила, что она обратилась с соответствующим заявлением о посещении мужа в исполнение наказания, на что, наряду с другими критериями ей сказали, что она должна предъявить рекомендацию лечащего врача Вано Мерабишвили, что она действительно может посетить мужа в клинике. По словам Салакая, она физически не сможет представить такую рекомендацию, поскольку семье до сих пор неизвестно, кто лечащий врач Мерабишвили.

"С тех пор как мы узнали, что его перевезли в клинику, разумеется, я потребовала права посетить его. Мы внесли заявление, на что мне сегодня дали ответ, и потребовали копию удостоверения личности заявителя, документ, подтверждающий связь с осужденным, и рекомендацию подтверждения лечащего врача. Какого лечащего врача я сама не знаю. Точно поэтому хочу спросить, рекомендация какого лечащего врача им нужна?!

Хочу увидеться с ним, хочу знать, в каком состоянии физически мой супруг. Не понимаю, почему я не имею на это право. Никогда ничего с нами не согласовывали, ни обследование, ни перевод. Я требую знать, кто его лечащий врач, почему меня не пускают к нему, почему нельзя его посетить, пытают человека? Какие обследования ему проводят, может, я не согласна с этими исследованиями, и он должен сделать другие"- заявила Салакая.

В то же время, по ее словам, у нее раз в месяц есть возможность посещать супруга, с которым говорит по телефону за стеклом.

"Последний раз я видела его в начале сентября. Когда виделась с ним в начале августа, он чувствовал недомогание, поэтому в начале сентября я пораньше потребовала право посещения. Ему трудно было дышать, у него глаз деформирован"- заявила Тако Салакая.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В аэропорту Кутаиси в сентябре пассажиропоток возрос на 63%
Грузия в тренде - в 2018 году страну посетили 6,8 миллиона визитеров
TBC банк отрицает свое участие в деле бизнесмена Окуашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ираклий Кобахидзе критикует НПО за «политически мотивированные» заявления
Пашинян: Мы продолжим осуществлять наши планы
Премьер-министр Армении назвал сроки своей отставки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна