Супруге Вано Мерабишвили не разрешают повидаться с больным мужем в тюрьме

03.10.2018 18:59 Не знаю, почему меня не пускают увидеться с Вано. По моему мнению, нас просто мучают, наверное, даже смеются над нами - заявила журналистам супруга бывшего министра внутренних дел Тако Салакая у клиники "Медиклаб Джорджия".



По ее словам, она до сих пор просит увидеться с мужем, но ей не дают возможность сделать это.



Салакая отметила, что она обратилась с соответствующим заявлением о посещении мужа в исполнение наказания, на что, наряду с другими критериями ей сказали, что она должна предъявить рекомендацию лечащего врача Вано Мерабишвили, что она действительно может посетить мужа в клинике. По словам Салакая, она физически не сможет представить такую рекомендацию, поскольку семье до сих пор неизвестно, кто лечащий врач Мерабишвили.



"С тех пор как мы узнали, что его перевезли в клинику, разумеется, я потребовала права посетить его. Мы внесли заявление, на что мне сегодня дали ответ, и потребовали копию удостоверения личности заявителя, документ, подтверждающий связь с осужденным, и рекомендацию подтверждения лечащего врача. Какого лечащего врача я сама не знаю. Точно поэтому хочу спросить, рекомендация какого лечащего врача им нужна?!



Хочу увидеться с ним, хочу знать, в каком состоянии физически мой супруг. Не понимаю, почему я не имею на это право. Никогда ничего с нами не согласовывали, ни обследование, ни перевод. Я требую знать, кто его лечащий врач, почему меня не пускают к нему, почему нельзя его посетить, пытают человека? Какие обследования ему проводят, может, я не согласна с этими исследованиями, и он должен сделать другие"- заявила Салакая.



В то же время, по ее словам, у нее раз в месяц есть возможность посещать супруга, с которым говорит по телефону за стеклом.



"Последний раз я видела его в начале сентября. Когда виделась с ним в начале августа, он чувствовал недомогание, поэтому в начале сентября я пораньше потребовала право посещения. Ему трудно было дышать, у него глаз деформирован"- заявила Тако Салакая.

















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