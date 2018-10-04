«Россия оккупант!» –Выступление грузинского студента в польском университете

04.10.2018 12:46 Россия оккупант, и она оккупировала 20% Грузии- этими словами обратился студент Сухумского государственного университета Зураб Горгодзе к профессорам из разных стран, собравшимся в Польше, в Университете Лодзь.



Горгодзе заявил агентству "Акцент", что в конференции участвовали приглашенные гости из Украины, Польши, Германии, и Грузии.



"Организаторами конференции были профессора факультета социологии и экономики того же университета. Свою речь я посвятил теме Сухуми, поскольку я являюсь студентом Сухумского государственного университета. Кроме того, это должен быть важным вопросом для всех граждан, которые вышли за пределы страны. Наша поездка сюда, и участие в конференции совпало с 25-й годовщиной падения Сухуми, я напомнил присутствующей общественности тот период, что тогда происходило, как Россия инспирировала эту войну в Грузии, и то, что Россия оккупант, и она оккупировала 20% Грузии. После этого я перешел на свою тему, касающуюся вопроса безопасности Черного моря, роли Грузии в связи с этим процессом, и будущих перспектив"-заявил Зураб Горгодзе.

















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