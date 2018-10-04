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Погибла ещё одна семья, перебравшаяся жить в Сирию из Грузии
04.10.2018 19:35
Погибла ещё одна семья, перебравшаяся в Сирию из Панкисского ущелья Грузии.
Хотя информация о гибели от бомбардировки супружеской пары и их малолетнего ребенка распространилась несколько месяцев назад, она была подтверждена только сейчас.
Погибшие — 34-летняя Агаза Борчашвили, её супруг — 35-летний Каха Тохосашвили и их ребёнок — уроженцы сел Дуиси и Биркиани Панкисского ущелья.
Согласно распространенным сообщениям, Тохосашвили вместе с семьёй уехал в Сирию четыре года назад и воевал в рядах «Исламского государства».
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