Российская шахматная федерация извинилась за «недоразумение» - Гиоргадзе

04.10.2018 19:45 Шахматная федерация Грузии опубликовала чрезвычайное заявление. В заявлении говорилось, что делегация российского города Ханты-Мансийск раздала подарочные наборы со складной картой, на которой Грузия изображена без Абхазии и Цхинвальского региона.



Президент Федерации шахмат Грузии Георгий Гиоргадзе прокомментировал данный инцидент в интервью Первому каналу.



«Как только мы узнали об этом, связались с Российской Федерацией и потребовали разъяснения. Они извиняются за это недоразумение и говорят, что это механическая ошибка. Они выяснят, чья эта вина, издательства или заказчика. На завтра уже заказаны новые карты и из раздадут заново», — отметил Гиоргадзе.



Российская шахматная федерация сегодня выступит с заявлением.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

