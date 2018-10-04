|
|
Российская шахматная федерация извинилась за «недоразумение» - Гиоргадзе
04.10.2018 19:45
Шахматная федерация Грузии опубликовала чрезвычайное заявление. В заявлении говорилось, что делегация российского города Ханты-Мансийск раздала подарочные наборы со складной картой, на которой Грузия изображена без Абхазии и Цхинвальского региона.
Президент Федерации шахмат Грузии Георгий Гиоргадзе прокомментировал данный инцидент в интервью Первому каналу.
«Как только мы узнали об этом, связались с Российской Федерацией и потребовали разъяснения. Они извиняются за это недоразумение и говорят, что это механическая ошибка. Они выяснят, чья эта вина, издательства или заказчика. На завтра уже заказаны новые карты и из раздадут заново», — отметил Гиоргадзе.
Российская шахматная федерация сегодня выступит с заявлением.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна