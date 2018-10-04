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Российская шахматная федерация извинилась за «недоразумение» - Гиоргадзе


04.10.2018   19:45
Шахматная федерация Грузии опубликовала чрезвычайное заявление. В заявлении говорилось, что делегация российского города Ханты-Мансийск раздала подарочные наборы со складной картой, на которой Грузия изображена без Абхазии и Цхинвальского региона.

Президент Федерации шахмат Грузии Георгий Гиоргадзе прокомментировал данный инцидент в интервью Первому каналу.

«Как только мы узнали об этом, связались с Российской Федерацией и потребовали разъяснения. Они извиняются за это недоразумение и говорят, что это механическая ошибка. Они выяснят, чья эта вина, издательства или заказчика. На завтра уже заказаны новые карты и из раздадут заново», — отметил Гиоргадзе.

Российская шахматная федерация сегодня выступит с заявлением.







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