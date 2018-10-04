Гендиректор РШФ не понял претензий к картам, на которых Грузия обозначена без оккупированных Россией территорий

04.10.2018 19:49 Генеральный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский дал Первому каналу комментарий в связи с картами, которые раздала делегация из Ханты-Мансийска. Глуховский извинился за ошибку дизайнеров и заявил, что в ходе подготовки карты никто не обращал внимание на территорию маленьких государств.



«Это – ошибка дизайнеров. Покажите карту, где она, дайте посмотреть. Приношу извинения за ошибку дизайнеров. Карты уже раздали и менять их нет смысла, завтра уже Олимпиада завершается. Ничего особого не происходило. Мы тут собрались из-за шахмат, а не для политических заявлений. Во время подготовки карты никто не обращал внимание на территории маленьких стран. Это не было целенаправленным действием. Во время печати этого никто не заметил. Грузия на карте не видна вовсе и вообще к чему претензии. Это – не политическая карта», — заявил Глуховский.



Напомним, что сегодня Шахматная федерация Грузии распространила чрезвычайное заявление. В нем говорится, что делегация из Ханты-Мансийска раздала подарочные сумки со складной картой, на которой Грузия изображена без Абхазии и Цхинвальского региона.

















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