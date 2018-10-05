Семейный бизнес Веры Кобалия в Канаде стал обладателем престижной награды

05.10.2018 11:47 Семейный бизнес бывшего министра экономики Грузии Веры Кобалия стал обладателем Canadian Business Excellence Award. У семьи Кобалия в Ванкувере имеется достаточно известная и успешная пекарня GluteNull Bakery, где потребители могут купить разную продукцию без глютена.



На официальной странице пекарни говорится, что они производят высокого качества, органическую, генетически немодифицированную продукцию для всей семьи. В GluteNull Bakery можно купить веганскую и диабетическую продукцию.



Вот что пишет Вера Кобалия об успехе семьи:



"Знаете что произошло? GluteNull Bakery стала обладателем бизнес-блистательно Канады! Поздравляю, Нина Кобалия и Отар Кобалия"- пишет Вера Кобалия, поздравляя с успехом своего отца и сестру.



Эту награду в Канаде вручают компаниям, осуществляющим успешную бизнес стратегию, и достигающим успеха удовлетворением потребителя, инновацией, и максимальной включенностью сотрудников в дело.



Семя Кобалия основала GluteNull Bakeryв 2011 году, но их бизнес имеет более долгую историю в Канаде. Отар Кобалия, приехавший из Грузии в Канаду в 90-е годы после войны в Абхазии, занялся бизнесом хлебобулочной продукции, который скоро же стал успешным. Отец Веры Кобалия, Отар Кобалия с 2001 года владел в городе Ванкувере собственным бизнесом- европейской хлебопекарней, которая снабжала несколько десятков магазинов и ресторанов грузинской и европейской хлебной продукцией. Бывший министр экономики курировала продажи в компании отца.



"В Канаде есть булка, белый хлеб, и правду говоря, она невкусная. Мы сидели дома за столом, завтракали, и сказали, что надо начать какой-то бизнес. Мой отец преподавал в Сухумском университете, он математик, но чтобы начать там работать по специальности, надо снова сдать в университет, и пройти все ступени.



Отец думал о том, какой бизнес начать, чем заняться, начать большой бизнес он финансово не мог. Решил сделать хлебопекарню, маленькую, начнем с двух человек, и увидим, как дела пойдут, и что получится. Как только мы начали, с первой же недели у нашей пекарни появились очереди"- вспоминает начало отцовского бизнеса Вера Кобалия в одном из своих интервью.

















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