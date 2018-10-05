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Илия Второй встретился с послом Турции в Грузии


05.10.2018   11:49
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, вместе с архиереями, встретился с послом Турции в Грузии Фатмой Джерен Язган.

По информации патриархии Грузии, на встрече речь шла об отношениях между Турцией и Грузией и рассматривались пути их углубления.

«Об высказанных желаниях у нас обязательно будет разговор с соответствующими лицами и мы сделаем все для сохранения-укрепления дружбы между Турции и Грузии», — Фатма Джерен Язган.






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