В Грузии 120 адвокатов на 100 000 человек

05.10.2018 16:39 Еврокомиссия опубликовала отчет об эффективности правосудия в странах Совета Европы. Грузия вошла в пятерку стран, где меньше всех расходуют на правовую систему – в частности, в 2016 году на судебную систему из бюджета было потрачено 9, 7 евро на душу населения. Это в 7 раз меньше, чем в среднем по Европе – 64, 5 евро, и в 22 раза меньше максимального показателя – 214, 8 евро, Швейцария.



Меньше чем в Грузии на судебную систему тратят в Азербайджане 7,8., Украине 8,21 , Молдове 8,3, и Армении – 8,4 евро на душу населения.



Грузия также входит в список стран где меньше всего адвокатов и судей на 100 000 населения - в частности, в стране на каждые 100 000 человек приходится 120 адвокатов, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 162.



По этому показателю на последнем месте в Совете Европы – Азербайджан, где на 100 000 населения всего 9 адвокатов. Самый высокий показатель у Кипра – 425.



По численности прокуроров – 12 на 100 000 человек, Грузия соответствует среднеевропейским стандартам.















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