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Николоз Басилашвили вышел в полуфинал открытого первенства Китая


05.10.2018   17:21
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили будет играть в полуфинале первенства Китая в Пекине.

34-я ракетка мира легко прошла 34-х летнего тунисца Малика Жазири Бариера — 6:2, 6:2. Накануне Жазири совершил сенсацию на турнире, когда выключил из борьбы немца Александра Зверева. Хотя африканцу понадобилось много энергии, чтобы достичь четвертьфинала, что сказалось на его физической подготовке.

В первом сете тунисец не оказал никакого сопротивления Басилашвили. Грузинский теннисист уступил всего лишь пять очков в геймах и добыл пять брейк-поинтов из которых выиграл два.

Во втором сете тунисец изрядно подустал. Ника выигрывал геймы один за одним и вскоре счет стал 4:0, в итоге он выиграл встречу за один час и восемь минут.


В этом сезоне Басилашвили во второй раз вышел в полуфинал турнира ATP.

В полуфинале Басилашвили встретится Кайлом Эдмундом, который числится 16-й ракеткой мира.






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