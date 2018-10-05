Николоз Басилашвили вышел в полуфинал открытого первенства Китая

05.10.2018 17:21 Грузинский теннисист Николоз Басилашвили будет играть в полуфинале первенства Китая в Пекине.



34-я ракетка мира легко прошла 34-х летнего тунисца Малика Жазири Бариера — 6:2, 6:2. Накануне Жазири совершил сенсацию на турнире, когда выключил из борьбы немца Александра Зверева. Хотя африканцу понадобилось много энергии, чтобы достичь четвертьфинала, что сказалось на его физической подготовке.



В первом сете тунисец не оказал никакого сопротивления Басилашвили. Грузинский теннисист уступил всего лишь пять очков в геймах и добыл пять брейк-поинтов из которых выиграл два.



Во втором сете тунисец изрядно подустал. Ника выигрывал геймы один за одним и вскоре счет стал 4:0, в итоге он выиграл встречу за один час и восемь минут.





В этом сезоне Басилашвили во второй раз вышел в полуфинал турнира ATP.



В полуфинале Басилашвили встретится Кайлом Эдмундом, который числится 16-й ракеткой мира.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

