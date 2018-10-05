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Заза Пачулия и Шио Хецуриани купили баскетбольную команду «Динамо» Тбилиси


05.10.2018   19:20
Двукратный чемпион NBA Заза Пачулия и бывший баскетболист Шио Хецуриани купили баскетбольную команду "Динамо" Тбилиси и базу этого клуба.

"Хочу поблагодарить "Банк Грузии" за поддержку, которую столько лет осуществлял для развития баскетбольного клуба "Динамо" Тбилиси. Следует отметить вклад "Банка Грузии" вообще в содействии спорту и баскетболу. Владение баскетбольного клуба вместе с тренировочной базой даст нам возможность, чтобы мы все вместе самоотверженно постарались вырастить еще много молодых ребят профессиональными баскетболистами"- заявил Пачулия.

"Динамо" Тбилиси является лицом грузинского клубного баскетбола и самым титулованным клубом: обладатель Кубка Чемпионов Европы (1962), четырехкратный чемпион Чемпионата Советского Союза (1950, 1953, 1954, 1968).






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