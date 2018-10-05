В Тбилисской «Лаборатории Лугара» рассказали, как вылечили российских детей

05.10.2018 19:49 Руководители Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси сегодня устроили пресс-тур для журналистов, в ходе которого рассказали о принципах работы лаборатории.



Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе рассказал журналистам о том, как благодаря сотрудникам лаборатории удалось поставить правильный диагноз и вылечить российских детей, приехавших в Грузию на отдых.



Многочисленная группа детей из России прибыла в Грузию в августе 2018 года и отправилась в горы. Во время отдыха в горах пятеро детей заболели. Врачам не удалось сразу поставить точный диагноз. На помощь пришли специалисты лаборатории, где занимаются эпидемиологическим надзором за заразными заболеваниями. Благодаря их исследованию, ребятам провели правильное и своевременное лечение.



«Это были дети, которые приехали на экскурсию. Видимо, из-за несоблюдения гигиенических условий, они заразились болезнью, которая вызвана плохими кишечным палочками. Отличить плохие кишечные палочки от обычных очень сложно. В «центре Лугара» правильный диагноз поставили за несколько часов. У них были генетические маркеры этих плохих кишечных палочек. Детям провели правильное лечение, и они отправились домой здоровыми», — сказал Имнадзе.















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