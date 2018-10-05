Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Абитуриенты из числа этнических меньшинств провели акцию перед Минобразования Грузии


05.10.2018   19:54
Абитуриенты из числа этнических меньшинств провели акцию перед министерством образования Грузии. Речь идёт о группе абитуриентов — этнических армян и азербайджанцев, которые преодолели установленный для национальных экзаменов в этом году минимальный барьер, но не поступили в высшее учебное заведение.

По словам участников акции, при регистрации абитуриентов они указали только три вуза, так как не владели информацией о том, что имели право указать большее количество университетов.

Не поступившие абитуриенты требуют, чтобы их зачислили на вакантные места, оставшиеся в разных вузах.

Министерство образования пока не прокомментировало данный вопрос.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна