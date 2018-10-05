Абитуриенты из числа этнических меньшинств провели акцию перед Минобразования Грузии

05.10.2018 19:54 Абитуриенты из числа этнических меньшинств провели акцию перед министерством образования Грузии. Речь идёт о группе абитуриентов — этнических армян и азербайджанцев, которые преодолели установленный для национальных экзаменов в этом году минимальный барьер, но не поступили в высшее учебное заведение.



По словам участников акции, при регистрации абитуриентов они указали только три вуза, так как не владели информацией о том, что имели право указать большее количество университетов.



Не поступившие абитуриенты требуют, чтобы их зачислили на вакантные места, оставшиеся в разных вузах.



Министерство образования пока не прокомментировало данный вопрос.















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