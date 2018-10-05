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Юристы призывают международных партнеров к реагированию по делу о задержанной оккупационным режимом Майи Отинашвили


05.10.2018   20:03
Юристы обращаются к международным партнерами и призывают их к реагированию по делу о задержанной оккупационным режимом Майи Отинашвили.

На акции у Тбилисского городского суда адвокаты прочли обращение, которое направили Конгрессу США, Государственному департаменту, Евросоюзу, Офису комиссара по правам человека Совета Европы, ООН и дипломатическому корпусу.

В заявлении говорится, что необходимо обеспечить эффективный миротворческих формат, которые будет пресекать подобные преступления в оккупированных регионах в будущем.

Участники акции призывают международное содружество задействовать все политические механизмы, чтобы освободить Майю Отинашвили, которая находится в незаконном заключении в Цхинвали.

37-летнюю жительницу села Хурвалети в Горийском районе у оккупационной линии российские военные задержали 29 сентября. По последней информации, полученной из Цхинвали, Майе Отинашвили присудили т.н. предварительное заключение.






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