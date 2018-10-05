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В Грузии начинаются съемки документального фильма «Как стать грузином»


05.10.2018   20:09
В Грузии начинаются съемки документального фильма «Как стать грузином». Фильм при поддержке Национального киноцентра снимает «abc Фильм Студио».

Режиссер фильма – Натия Арабули-Вегер, сценарист – Нино Чуткерашвили.

«Как стать грузином» рассказывает об иностранных молодых музыкантах, которые выбрали для проживания Грузию. Мелани из Германии, Анна из Израиля, Бенни из Америки, а Фарса, Астаре и ее муж Шио – из Ирана. Представители одного поколения, однако разных стран, религий, радикально отличающихся традиций и культур встретились в Тбилиси.

Чтобы лучшего ознакомления со страной, герои фильма путешествуют по разным регионам Грузии и знакомят местных жителей со своим творчеством.






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