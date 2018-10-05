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На «Тбилисоба» в столице заработает фонтан чачи


05.10.2018   21:18
В Тбилиси можно будет попробовать чачу — традиционную грузинскую виноградную водку, прямо из фонтана.

Новая достопримечательность – частная инициатива создателей бара «Chacha time». Несколько лет назад бар, который специализируется исключительно на чаче, в Батуми открыл россиянин Владислав Зубов. Заведение быстро стало популярным среди туристов и даже было отмечено журналом Vogue. Недавно бар «Chacha time» появился и в Тбилиси.

Ко Дню города — «Тбилисоба», владельцы заведения решили сделать подарок жителям и гостям грузинской столицы. Так чача-фонтан появился на одной из улочек в исторической части города.

6 и 7 октября фонтан будет работать с 14:00 до 23:00 каждый час по 10 минут. Фонтан установлен возле бара «Chacha time» по адресу Геронти Кикодзе, 5.

В первое время припасть к бьющей струей чаче можно будет только по праздникам. Но если фонтан понравится туристам, Зубов планирует запускать его чаще.

Кстати, владельцы «Chacha time» позиционируют свое заведение как бар-музей. Это значит, что здесь можно не только выпить, но и послушать лекцию (небольшую) об истории этого напитка, а также технологии производства.






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