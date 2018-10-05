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На церемонии закрытия шахматной Олимпиады российской делегации подарили карту Грузии (+фото)
05.10.2018 23:07
На церемонии закрытия Всемирной шахматной Олимпиады председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подарил российской делегации карту Грузии. Он заявил, что Грузия является страной Важа-Пшавела и здесь очень уважают гостя, однако ошибка должна быть исправлена.
«Т.н. ошибка дизайнеров, совершенная волей-неволей, не сможет поставить под вопрос единство нашей страны, поэтому хочу передать подарок, отправить подарок нашим гостям, чтобы в будущем избежать такой посредственности карты Грузии и единства Грузии», — заявил Торнике Рижвадзе.
Заявление Торнике Рижвадзе зал встретил аплодисментами.
Вчера Шахматная федерация Грузии распространила чрезвычайное заявление, в котором отмечалось, что «на съезде в рамках Батумской шахматной Олимпиады, на которой избрали президенты FIDE, присутствовала и делегация из Ханты-Мансийска. В подарочных сумках, которые они раздали, добровольцы Олимпиады вместе с сувенирами обнаружили миниатюрную складную карту, на которой Грузия – без Абхазии и Цхинвальского региона. Добровольцы сообщили о факте организационному комитету. Организационный комитет мгновенно принял соответствующие меры по изъятию данной карты из подарочных наборов. Шахматная федерация Грузии считает неприемлемой внесение политических элементов в спортивное мероприятие, особенно в то время, когда дело касается ущемления территориальной целостности и суверенитета Грузии».
Фото "Первого канала" Общественного вещателя Грузии.
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