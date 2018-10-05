На церемонии закрытия шахматной Олимпиады российской делегации подарили карту Грузии (+фото)

05.10.2018 23:07



«Т.н. ошибка дизайнеров, совершенная волей-неволей, не сможет поставить под вопрос единство нашей страны, поэтому хочу передать подарок, отправить подарок нашим гостям, чтобы в будущем избежать такой посредственности карты Грузии и единства Грузии», — заявил Торнике Рижвадзе.



Заявление Торнике Рижвадзе зал встретил аплодисментами.



Вчера Шахматная федерация Грузии распространила чрезвычайное заявление, в котором отмечалось, что «на съезде в рамках Батумской шахматной Олимпиады, на которой избрали президенты FIDE, присутствовала и делегация из Ханты-Мансийска. В подарочных сумках, которые они раздали, добровольцы Олимпиады вместе с сувенирами обнаружили миниатюрную складную карту, на которой Грузия – без Абхазии и Цхинвальского региона. Добровольцы сообщили о факте организационному комитету. Организационный комитет мгновенно принял соответствующие меры по изъятию данной карты из подарочных наборов. Шахматная федерация Грузии считает неприемлемой внесение политических элементов в спортивное мероприятие, особенно в то время, когда дело касается ущемления территориальной целостности и суверенитета Грузии».



Фото "Первого канала" Общественного вещателя Грузии.





На церемонии закрытия Всемирной шахматной Олимпиады председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе подарил российской делегации карту Грузии. Он заявил, что Грузия является страной Важа-Пшавела и здесь очень уважают гостя, однако ошибка должна быть исправлена.«Т.н. ошибка дизайнеров, совершенная волей-неволей, не сможет поставить под вопрос единство нашей страны, поэтому хочу передать подарок, отправить подарок нашим гостям, чтобы в будущем избежать такой посредственности карты Грузии и единства Грузии», — заявил Торнике Рижвадзе.Заявление Торнике Рижвадзе зал встретил аплодисментами.Вчера Шахматная федерация Грузии распространила чрезвычайное заявление, в котором отмечалось, что «на съезде в рамках Батумской шахматной Олимпиады, на которой избрали президенты FIDE, присутствовала и делегация из Ханты-Мансийска. В подарочных сумках, которые они раздали, добровольцы Олимпиады вместе с сувенирами обнаружили миниатюрную складную карту, на которой Грузия – без Абхазии и Цхинвальского региона. Добровольцы сообщили о факте организационному комитету. Организационный комитет мгновенно принял соответствующие меры по изъятию данной карты из подарочных наборов. Шахматная федерация Грузии считает неприемлемой внесение политических элементов в спортивное мероприятие, особенно в то время, когда дело касается ущемления территориальной целостности и суверенитета Грузии».Фото "Первого канала" Общественного вещателя Грузии.











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