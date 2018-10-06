Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет

06.10.2018 12:23 Всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает издание El Pais.



В середине сентября Кабалье была госпитализирована в одну из больниц Барселоны из-за проблем с желчным пузырем. Согласно информации El Pais, похороны исполнительницы состоятся в понедельник, 8 октября. Церемония прощания пройдет завтра.



Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне, в 1954 году она закончила обучение в консерватории при барселонском театре Лисео. За время своей артистической карьеры Кабалье, которая профессионально дебютировала в 1956 году, дала более 4 тыс. выступлений, став одной из самых знаменитых мировых оперных звезд своего времени. В ее репертуаре было около 88 ролей и более 800 камерных произведений.

Легендарная испанская певица являлась послом Доброй воли ЮНЕСКО. Она несколько раз принимала участие в благотворительных концертах своего давнего друга, грузинского оперного певца Пааты Бурчуладзе, который руководит благотворительным фондом «Иавнана».



Так, по приглашению Бурчуладзе в декабре 2007 года Кабалье прибыла в Тбилиси, где выступила на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Захария Палиашвили. Все средства, вырученные от продажи билетов, передали в помощь многодетным семьям. Их направили на покупку квартир для двух семей с семью детьми, и одной – для семьи с четырнадцатью детьми.



Тогда в Тбилиси испанская певица получила из рук Патриарха Всея Грузии Илии Второго копию креста царицы Тамары и икону с изображением храма Святой Троицы.



В марте 2011 года Кабалье приняла участие в еще одной акции фонда «Иавнана», которая была направлена на помощь детям, осиротевшим в результате августовской войны 2008 года. Тогда благотворительный концерт проходил в Большом театре Барселоны — Лисеу, втором по величине после Ла Скала.















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