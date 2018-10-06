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Илия Второй принял спикера Верховной Рады Украины
06.10.2018 16:39
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и спикер украинской Рады Андрей Парубий обсудили ситуацию в Украине. Информацию об этом распространяет патриархия Грузии.
Католикос-Патриарх всея Грузии вместе с архиереями принял спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и сопровождающих его лиц.
В ходе встречи обсуждалось положение в Украине.
«Необходимо воздержаться от предварительных оценок, пока не будет зафиксирована основанная на нормах церковного канонического права официальная и окончательная позиция Вселенского патриархата и Русской церкви», - заявил Святейший.
Андрей Парубий добавил, что решение должно основываться на каноническом праве», - сообщают в патриархии.
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