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Илия Второй принял спикера Верховной Рады Украины


06.10.2018   16:39
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и спикер украинской Рады Андрей Парубий обсудили ситуацию в Украине. Информацию об этом распространяет патриархия Грузии.

Католикос-Патриарх всея Грузии вместе с архиереями принял спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и сопровождающих его лиц.

В ходе встречи обсуждалось положение в Украине.

«Необходимо воздержаться от предварительных оценок, пока не будет зафиксирована основанная на нормах церковного канонического права официальная и окончательная позиция Вселенского патриархата и Русской церкви», - заявил Святейший.

Андрей Парубий добавил, что решение должно основываться на каноническом праве», - сообщают в патриархии.






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