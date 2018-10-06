Николоз Басилашвили вышел в полуфинал открытого первенства Китая

06.10.2018 23:40 Теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал проходящего в Китае турнира ATP. В полуфинале грузинский теннисист одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом. Полуфинальная встреча продлилась 1 час 41 минуту, Басилашвили победил в двух сетах 7:6, 6:4.



В финале соперником Басилашвили будет четвертая ракетка мира Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире под первым номером.



Встреча дель Потро и Басилашвили в финале состоится 7 октября.















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