В столице Грузии продолжается празднование «Тбилисоба»

07.10.2018 12:56 «Тбилисоба 2018» продолжается. По информации мэрии столицы, в парке Рике и сегодня пройдет гастрономический фестиваль. Будет звучать живая музыка, организованы детские развлекательные программы и выставка раритетных автомобилей. Кроме того, сегодня пройдет цирковое представление «Клоуны без границ».



Одним из самых популярных проектов праздника «Тбилисоба» будет «Дирижируй нами». Оркестр, размещенный на специальной сцене, предложит слушателю популярные мелодии», — заявил мэр Тбилиси.



Сегодня в 14:00 на улице Бараташвили откроется бюст композитора Реваза Лагидзе.



В 19:30 пройдет награждение почетных граждан Тбилиси и грандиозный гала-концерт, который также будет посвящён творчеству Реваза Лагидзе.



Концерт музыкально оформит Национальный симфонический оркестр Грузии имени Евгения Микеладзе, под руководством Николоза Рачвели, а на сцене будут стоять все те певцы, которые исполняют песни из репертуара выдающегося грузинского композитора.



Программа «Тбилисоба 2018» к 7 октября:



Парк Рике



Гастрономический фестиваль — 12:00 — 20:00

Фестиваль цветов «Праздник осени» — 13:00 — 20:00

Детская развлекательная программа — 11:00 – 19:00

Цирковое представление «Клоуны без границ» 14:00 – 15:00

Живая музыка -14:00 — 18:00

Выставка раритетных автомобилей — 12:00 – 18:00



Улица Бараташвили

Открытие бюста композитора Реваза Лагидзе и концерт ансамбля «Картули хмеби» — 14:00



Ущелье Легвтахеви



• Ярмарка работ художников, фотохудожников и студентов Художественной академии — 13:00 – 17:00 Выставка-продажа изделий авторской работы -13:00 – 17:00

• Костюмированный перформанс грузинских киногероев — 14:00-17:00

• Шоу Государственного театра пантомимы «Живые скульптуры» — 14:00 – 17:00

• Живая музыка – Леван Цхададзе и немецкие музыканты с проектом «Меки Дана и ее друзья» — 16:00 – 18:00

• Проект «Продирижируй» — 19:00 — 21:00

• Представление Тбилисской современной балетной труппы им. Г. Алексидзе «Метроном» — 21:00 — 22:00



Парк Дедаэна — 12:00 – 18:00 – спортивные и развлекательные мероприятия



Турнир по грузинской борьбе – выбор борца Тбилиси

• Турнир по нардам

• Художественная гимнастика – показательное выступление

• Акробатика — показательное выступление

• Шоу «Шавпароснеби» и ансамбля «Чвенебуреби»

• Батут — показательное выступление

• Игра бочче (для лиц с ОВЗ)

• Турнир по минигольфу

• Соревнование по армрестлингу

• Настольный теннис

• Тяжелая атлетика — показательное выступление

• Карате – показательные игры



Площадь Первой Республики

Церемония награждения почетных тбилисцев и гала-концерт «Мой город Тбилиси», посвященный композитору Ревазу Лагидзе – 19:30.















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