Николоз Басилашвили победил четвертую ракетку мира в финале China Open

07.10.2018 18:21 Триумф Николоза Басилашвили на турнире серии ATP в Пекине.



В финале грузинский теннисист убедительно выиграл у посеянного под первым номером в Пекине четвертой ракетки мира аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Игра продлилась 1 час 41 минуту — 6: 4, 6: 4.















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