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Николоз Басилашвили победил четвертую ракетку мира в финале China Open
07.10.2018 18:21
Триумф Николоза Басилашвили на турнире серии ATP в Пекине.
В финале грузинский теннисист убедительно выиграл у посеянного под первым номером в Пекине четвертой ракетки мира аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Игра продлилась 1 час 41 минуту — 6: 4, 6: 4.
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