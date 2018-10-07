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Первые лица Грузии поздравили Басилашвили с победой на China Open


07.10.2018   20:25
Первые лица Грузии поздравили 26-летнего Николоза Басилашвили с победой на Открытом чемпионате Китая по теннису.

Басилашвили впервые в своей карьере сыграл в финале теннисного турнира из серии АТР 500 в Пекине – China Open. В финале он одержал победу, в двух сетах обыграв аргентинца Хуана-Мартина Дель-Потро (6:4, 6:4).

Спустя несколько минут после окончания игры первую ракетку Грузии с победой поздравили президент, премьер-министр и председатель парламента страны.

«Николоз Басилашвили – победитель Открытого чемпионата Китая! Ника, поздравляю с этой большой победой! Я невероятно рад!», — сказано в сообщении премьера Мамуки Бахтадзе.

«Ника стал победителем Открытого чемпионата Китая! Поздравляю! Желаю успехов!», — написал на своей официальной фейсбук-странице президент Георгий Маргвелашвили.

«Еще одна победа Грузии – Николоз Басилашвили стал победителем Открытого чемпионата Китая! Поздравляю Николоза и всех его болельщиков», — написал в соцсети спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Победив в China Open Басилашвили заработал 500 рейтинговых очков и почти 750 тысяч долларов призовых. В настоящее время в лайв-рейтинге АТР он занимает 23 место, что является рекордным показателем для грузинского теннисиста.






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