Первые лица Грузии поздравили Басилашвили с победой на China Open

07.10.2018 20:25 Первые лица Грузии поздравили 26-летнего Николоза Басилашвили с победой на Открытом чемпионате Китая по теннису.



Басилашвили впервые в своей карьере сыграл в финале теннисного турнира из серии АТР 500 в Пекине – China Open. В финале он одержал победу, в двух сетах обыграв аргентинца Хуана-Мартина Дель-Потро (6:4, 6:4).



Спустя несколько минут после окончания игры первую ракетку Грузии с победой поздравили президент, премьер-министр и председатель парламента страны.



«Николоз Басилашвили – победитель Открытого чемпионата Китая! Ника, поздравляю с этой большой победой! Я невероятно рад!», — сказано в сообщении премьера Мамуки Бахтадзе.



«Ника стал победителем Открытого чемпионата Китая! Поздравляю! Желаю успехов!», — написал на своей официальной фейсбук-странице президент Георгий Маргвелашвили.



«Еще одна победа Грузии – Николоз Басилашвили стал победителем Открытого чемпионата Китая! Поздравляю Николоза и всех его болельщиков», — написал в соцсети спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Победив в China Open Басилашвили заработал 500 рейтинговых очков и почти 750 тысяч долларов призовых. В настоящее время в лайв-рейтинге АТР он занимает 23 место, что является рекордным показателем для грузинского теннисиста.















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