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Супруга Пааты Бурчуладзе вызвана в суд
08.10.2018 10:21
Главная прокуратура Грузии вчера еще раз обратилась в суд с ходатайством об опросе бывшего президента фонда «Иавнана» Пааты Бурчуладзе. Анжела Василенко, предположительно, будет опрошена в суде сегодня.
Супруга Бурчуладзе должна была явиться в суд 4 октября, однако из-за того, что она отправилась за рубеж, опрос не состоялся. До этого, Анжела Василенко не предъявляла следственному органу билетов, подтверждающих то, что она собиралась уезжать.
Супруга бывшего президента фонда «Иавнана» вызывалась в прокуратуру несколько раз, однако она ни разу не явилась в следственный орган.
3 октября, получив из следственного органа повестку, супруга Бурчуладзе отказалась давать показания прокуратуре и потребовала устроить опрос в суде.
В Главной прокуратуре расследование ведется по возможным фактам растраты-присвоения руководящими лицами благотворительного фонда крупных денежных средств, принадлежащих фонду.
Анализ добытой к этому времени следствием документации в связи с деятельностью фонда выявляет то, что лишь около 30% привлеченных в фонд «Иавнана» пожертвований шло на благотворительность, а остальными денежными средствами финансировались зарплаты сотрудников и другие административные расходы.
В связи с возможным нецелевым использованием средств фонда у следственного ведомства есть конкретные вопросы касательно средств, потраченных в пользу Анжелы Василенко. Стоимость оплаченных для нее авиабилетов, зарплата и другие расходы в общей сложности составляют 254 000 лари.
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