Шабтай Цур, Кэти Мелуа, Михаил Барышников - 15 человек удостоены звания «Почетный гражданин Тбилиси»

08.10.2018 11:06 Праздник «Тбилисоба 2018» завершился гала-концертом в честь творчества Реваза Лагидзе и церемонией награждения почетных граждан Тбилиси. Торжественное мероприятие состоялось на площади Республики.



В этом году звание «Почетного гражданина Тбилиси» получили 15 человек: филолог и режиссер Лана Гогоберидзе, конструктор космических объектов Элгуджа Медзмариашвили, джаз-исполнительница Гиули Чхенкели, танцор и хореограф Тенгиз Утмелидзе, автоинженер Гайоз Канделаки, исследователь архитектуры Майя Мания, онколог Константин Мардалеишвили, гинеколог Нодар Церцвадзе, врач Владимир Кахадзе, поэт Темур Чалабашвили, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Грузии Шабтай Цур, певица Кэти Мелуа, танцор и балетмейстер Михаил Барышников, дирижер Вахтанг Кахидзе, композитор и пианист Николоз Рачвели.



Праздничный гала-концерт на площади Первой Республики завершился известной песней «Тбилисо» и праздничным фейерверком.















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