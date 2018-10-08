Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шабтай Цур, Кэти Мелуа, Михаил Барышников - 15 человек удостоены звания «Почетный гражданин Тбилиси»


08.10.2018   11:06
Праздник «Тбилисоба 2018» завершился гала-концертом в честь творчества Реваза Лагидзе и церемонией награждения почетных граждан Тбилиси. Торжественное мероприятие состоялось на площади Республики.

В этом году звание «Почетного гражданина Тбилиси» получили 15 человек: филолог и режиссер Лана Гогоберидзе, конструктор космических объектов Элгуджа Медзмариашвили, джаз-исполнительница Гиули Чхенкели, танцор и хореограф Тенгиз Утмелидзе, автоинженер Гайоз Канделаки, исследователь архитектуры Майя Мания, онколог Константин Мардалеишвили, гинеколог Нодар Церцвадзе, врач Владимир Кахадзе, поэт Темур Чалабашвили, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Грузии Шабтай Цур, певица Кэти Мелуа, танцор и балетмейстер Михаил Барышников, дирижер Вахтанг Кахидзе, композитор и пианист Николоз Рачвели.

Праздничный гала-концерт на площади Первой Республики завершился известной песней «Тбилисо» и праздничным фейерверком.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
Насколько часто жители Грузии ходят в рестораны и кафе?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грозненцы рассказали о принудительном сборе зрителей на матч "Ахмата"
Пашинян: Те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на свалке истории
Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву присудили премию Вацлава Гавела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна