Премьер Грузии встретился с призерами чемпионата мира по дзюдо

08.10.2018 14:00 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял грузинских дзюдоистов, завоевавших медали на чемпионате мира в Баку. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



На встречу к Бахтадзе пришли чемпион мира Гурам Тушишвили, обладатель серебряной медали Варлам Липартелиани и бронзовый призер Амиран Папинашвили.



«У меня состоялась встреча с нашими дзюдоистами, со спортсменами, которыми гордится Грузия, которые на чемпионате мира в Баку прославили нас. Мы поговорили о перспективах грузинского спорта и планах на будущее. Я горжусь тем, что у нас такие славные спортсмены. От всего сердца желаю им успехов!», — написал Бахтадзе на своей странице в фейсбуке.



Чемпионат мира по дзюдо в Баку состоялся 20-27 сентября. Благодаря победе Тушишвили, мужская сборная Грузии смогла занять третье место в общекомандном медальном зачете, пропустив вперед команды Южной Кореи (2-0-1) и Японии (2-2-3).















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