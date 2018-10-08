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ГПЦ еще не определилась по вопросу УПЦ - патриархия
08.10.2018 16:53
Патриархия Грузии опровергает информацию ряда украинских и российских СМИ о признании Грузинской православной церковью автокефалии Украинской православной церкви, говорится в распространенном в понедельник заявлении грузинской патриархии.
"Подобная информация стала распространяться после встречи на прошлой неделе в Тбилиси Католикоса-патриарха Грузии Илии Второго с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Информация, что грузинская церковь признала автокефалию украинской церкви, не соответствует действительности", - подчеркивается в документе.
В нем отмечается, что А.Парубий на встрече сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии ее церкви, на что предстоятель Грузинской православной церкви заявил о сложности достижения этого стремления в настоящее время и посоветовал соблюдать крайнюю осторожность, "чтобы не допустить гражданского противостояния".
"Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной - пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев", - говорится в заявлении ГПЦ.
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