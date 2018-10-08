Пожертвовавший Саломе Зурабишвили 20 тыс. лари врач заявляет, что не намерен за нее голосовать

08.10.2018 20:08 Николай Кинтрая - руководитель гинекологического сектора клиники Чачава, и один из благотворителей Саломе Зурабишвили. Кандидату, поддерживаемой "Грузинской мечтой", он пожертвовал 20 000 лари, а сегодня, 8 октября, на своей Facebook странице написал пояснение, что не является избирателем Саломе Зурабишвили.



"Последние два дня со мной связались многие друзья и дорогие мне люди, те, которые переживают за меня, и ценят меня. В том числе и те, которых я давно не видел. Я объединил их вопросы, и хочу всем вместе ответить.



Собираюсь ли я пойти на выборы?- Собираюсь

Проголосую ли за Саломе Зурабишвили?- Нет

За кого буду голосовать?- Подожду до окончания избирательной кампании и потом решу. Пока есть время.

Говорю ли я это искренне?- Да"- пишет Кинтрая на своей Facebook странице.



Этот пост, опубликованный на Facebook странице, был публичным, то есть любой желающий мог его увидеть. Но к данному времени (17:35) пост исчез.



Общественность предполагает, что деньги, которые были пожертвованы врачами в пользу Саломэ Зурабишвили, на самом деле не их деньги, а партийные, которые через конкретные лица были зафиксированы как пожертвования. Следует отметить, что в техническом использовании своего банковского счета для пожертвования суммы для бывшей правящей партии Единое национальное движение еще при правлении Саакашвили признался даже действующий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, как стало известно, что им была пожертвована определенная сумма в пользу партии. Бахтадзе заявил, что тогда его использовали "чисто технически".















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