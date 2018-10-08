Мужчина 84-х лет выпал из окна восьмого этажа в Тбилиси

08.10.2018 20:26 Мужчина 84-х лет выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из жилых домов Тбилиси в Дигомском массиве.



Трагедия произошла сегодня днем. По неподтвержденным данным, мужчина страдал склерозом и на момент происшествия был дома один. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью, и пенсионер скончался на месте.



Согласно закону, в таких случаях стандартно возбуждается уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.















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