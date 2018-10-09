Обсерватория Абастумани впервые примет глобальный марафон NASA

09.10.2018 11:56 Грузинская национальная астрофизическая обсерватория Абастумани 19-21 октября впервые примет глобальный марафон, организованный американским космическим агентством NASA. Об этом сообщается на сайте Государственного университета Ильи.



Глобальный марафон NASA International Space Apps Challenge будет длиться в течение 48 часов.



За это время участники должны создать свои проекты, лучшие из них будут номинированы на международную премию.



Принять участие в марафоне могут ученые, дизайнеры, изобретатели, строители, технологи и все те, кого интересуют астрофизика.



NASA International Space Apps Challenge — самый большой марафон, который во всем мире начинается в одно и то же время и объединяет людей, заинтересованных вызовами, существующими на Земле и в космосе.



Для участия в марафоне нужно пройти регистрацию до 16 октября на сайте программы.



Организаторы мероприятия свяжутся с отобранными кандидатами 17 октября.















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