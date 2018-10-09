Инцидент на стадионе в Гори попал в центр внимания мировых СМИ

09.10.2018 12:06 Веселый инцидент, случившийся на матче 28-го тура Национальной футбольной лиги Грузии попал в центр внимания мировых СМИ. Во время матча между местным «Дила» и Кутаисским «Торпедо» на стадион имени Тенгиза Бурджанадзе в Гори выбежала собака и на несколько минут прервала игру.



Случай попал в эфир таких известных СМИ, как «BBC» и «Sky Sport».



















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