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Инцидент на стадионе в Гори попал в центр внимания мировых СМИ
09.10.2018 12:06
Веселый инцидент, случившийся на матче 28-го тура Национальной футбольной лиги Грузии попал в центр внимания мировых СМИ. Во время матча между местным «Дила» и Кутаисским «Торпедо» на стадион имени Тенгиза Бурджанадзе в Гори выбежала собака и на несколько минут прервала игру.
Случай попал в эфир таких известных СМИ, как «BBC» и «Sky Sport».
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