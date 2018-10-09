Протоиерей Микаэл Ботковели: Патриархия отстраняется от рассмотрения вопроса культивации марихуаны

09.10.2018 14:00 Если через 2 месяца законопроект о культивации марихуаны будет возвращен на рассмотрение, у патриархии в связи с этим будет жесткая реакция. Об этом «IPN» заявил секретарь патриарха Грузии, протоиерей Микаэл Ботковели.



По его же словам, патриархия отстраняется от рассмотрения вопроса культивации марихуаны, и на эту тему им нечего обсуждать.



«Как мы ранее заявляли, в связи с декриминализацией мы сотрудничаем, и в будущем будем сотрудничать. Что же касается культивации, эта тема для нас закрыта. Предварительно что-либо говорить трудно, когда возникнет необходимость, скажем, как мы будем действовать», - заявил протоиерей Микаэл Ботковели.

Отец Микаэл Ботковели в связи с этим вопросом также отметил, что все действующие в Грузии организации против культивации марихуаны.

Рассмотрение законопроекта о культивации марихуаны в парламенте Грузии приостановлено на два месяца.















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