Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рядом с Кутаиси будут размещен современный метеорологический радар


09.10.2018   14:10
Грузии США передаст современный метеорологический радар, который разместится на территории прилегающей к Кутаиси.

Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Данный радар почти полностью покроет территорию Западной Грузии и позволит улучшить прогнозирование погоды в курортных зонах, на черноморском побережье и высокогорных регионах. А также, создание системы раннего предупреждения сильных осадков и вызваных ими наводнений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дондуа: Освобождение граждан Грузии – хорошо, но нет гарантии, что подобные факты не повторятся
Вашадзе: Намерения властей совершенно очевидны – надеются, что путем фальсификации выиграют выборы президента
Жолт Немет: Минские соглашения не выполняются, Россия вновь оккупирует территории Грузии, Молдовы и Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна