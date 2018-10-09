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Рядом с Кутаиси будут размещен современный метеорологический радар
09.10.2018 14:10
Грузии США передаст современный метеорологический радар, который разместится на территории прилегающей к Кутаиси.
Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Данный радар почти полностью покроет территорию Западной Грузии и позволит улучшить прогнозирование погоды в курортных зонах, на черноморском побережье и высокогорных регионах. А также, создание системы раннего предупреждения сильных осадков и вызваных ими наводнений.
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