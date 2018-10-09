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Мэр Франкфурта: Грузия является прекрасной страной с красивейшей столицей, богатейшей кухней и гостеприимным народом


09.10.2018   19:40
Грузия является прекрасной страной с красивейшей столицей, богатейшей кухней и гостеприимным народом, — об этом мэр Франкфурта Петер Фельдманн заявил на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

«Господин премьер-министр, для нас большая честь принять вас у себя в императорском зале мэрии Франкфурта, который является нашим самым известным залом и где мы всегда принимаем почетных гостей, и среди них есть и гости книжного фестиваля. Добро пожаловать в качестве почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки. Это — важнейшее событие. Основной темой презентации является грузинский алфавит и его 33 буквы, которыми грузинские писатели — наши гости выражают себя», — обратился Петер Фельдманн к Мамуке Бахтадзе.

По его словам, грузинская письменность является шедевром, которую ЮНЕСКО внесло в список культурного наследия.

«Я знаю, что вы привезли нам разнообразную литературную и культурную программу. Программа почетного гостя дает возможность гостям фестиваля углубиться в его культуру. Грузию уже знает широкая общественность. Это — страна прекрасной природы с красивейшей столицей, богатейшей кухней и гостеприимным народом. Мы рады принимать вас на выставке, которая укоренилась с 1480 года как важнейшее событие, в рамках которого также продается много книг и проходит много мероприятий, в том числе и с участием авторов и издателей. Желаю всем гостям грузинского павильона максимально погрузиться в книги и получить огромное удовольствие. Я благодарю организаторов, гостей выставки и грузинских авторов и желаю вам всего наилучшего», — заявил мэр Франкфурта.











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