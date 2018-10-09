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Анна Урушадзе названа номинантом Европейской киноакадемии
09.10.2018 19:59
Стали известны те шесть фильмов, которые будут бороться за награду за лучший дебютный фильм EUROPEAN DISCOVERY 2018 – Prix FIPRESCI.
Среди номинантов Европейской киноакадемии попала режиссер Анна Урушадзе с фильмом «Страшная мать». Об этом сообщает Национальный киноцентр.
Фильм рассказывает о 50-летней женщине Манане. Героиня стоит перед нелегким выбором: семейные обязанности или страсть к писательству, которую она подавляла годами. Главную роль в драме сыграли Нато Мурванидзе и Дмитрий Татишвили.
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