Анна Урушадзе названа номинантом Европейской киноакадемии

09.10.2018 19:59 Стали известны те шесть фильмов, которые будут бороться за награду за лучший дебютный фильм EUROPEAN DISCOVERY 2018 – Prix FIPRESCI.



Среди номинантов Европейской киноакадемии попала режиссер Анна Урушадзе с фильмом «Страшная мать». Об этом сообщает Национальный киноцентр.



Фильм рассказывает о 50-летней женщине Манане. Героиня стоит перед нелегким выбором: семейные обязанности или страсть к писательству, которую она подавляла годами. Главную роль в драме сыграли Нато Мурванидзе и Дмитрий Татишвили.















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