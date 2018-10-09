Состоялось открытие мемориальной доски Виталия Дараселия

09.10.2018 20:35 В Тбилиси в доме где жил Виталий Дараселия открылась мемориальная доска его имени. По инициативе Футбольной федерации Грузии, мероприятие прошло в день рождения легендарного грузинского футболиста. На открытии мемориальной доски присутствовали представители ФФГ, члены семьи Виталия Дараселия, ветераны футболисты и деятели грузинского спорта.



Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, комментатор Джамлет Хухашвили и члены семьи Виталия Дараселия говорили о важности этого дня и отметили, что такое чествование легенд даст пример будущим поколениям. Они вспомнили легендарного грузинского полузащитника и его успехи.



«Я очень рад, что подобным образом мы выразили своеобразное уважение легендарному футболисту. Люди будут знать, что в этом доме жил легендарный игрок, который представлял грузинский футбол, не только своим главным победным голом в карьере, которым мы гордимся до сегодняшнего дня, но и потому, что он внес огромную роль в развитие грузинского футбола, чем мы гордимся и радуемся», — сказал Леван Кобиашвили.

















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