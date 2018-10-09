Официальный канал YouTube мирового регби посвятил сюжет Виктору Колелишвили (Видео)

09.10.2018 22:20 Официальный канал YouTube мирового регби посвятил сюжет Виктору Колелишвили.



Регбист сборной Грузии и францкзского клуба «Клермон», говорит о предстоящем Кубке Мира и его важности.



«Играть на Кубке Мира — это большой праздник и шанс для того, чтобы показать себя в деле. Показать всему миру, кто ты и насладиться игрой вместе с игроками своей команды. Если я попаду на Кубок Мира, это будет для меня третий розыгрыш, что большая честь. На Кубке Мира 2019 года для «борджгалоснеби» будет большая ответственность, так как на предыдущем турнире мы выиграли две игры», — заявил Колелишвили.



О Викторе Колелишвили говорил и тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг. По мнению новозеландского специалиста, Виктор формируется как лидер команды.



















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