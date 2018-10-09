Бахтадзе: Сегодня грузинское государство является наследником и продолжателем именно тех ценностей, основа которых была заложена век назад

09.10.2018 22:26 «Есть один маленький рай, который называется Грузией и в этом маленьком раю живет одна маленькая нация, в которой бьется большое сердце успеха человечества, добра и счастья, — с этими словами, принадлежащими Илье Чавчавадзе, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе начал свое выступление на открытии павильона страны в статусе почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке.



По словам премьера, этот маленький народ, с древней историей и богатой культурой, христианскими ценностями, которые берут свое начало с IV века, также с искренним сердцем готов сказать свое слово для счастья человечества.



«Для нас большая честь быть представленными в статусе почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке, которая имеет 500-летнюю историю. Это престижное и масштабное мероприятие дает нам уникальную возможность широко представить древнюю и богатую грузинскую культуру и в то же время, показать всем то цивилизационное единство, которое связывает грузин и европейцев.



Уникальность грузинской культуры и разнообразие были обусловлены расположением Грузии, которая была на протяжении тысячелетий местом для встречи цивилизаций, культурного диалога на перекрестке Европы и Азии. В XI-XII веках Грузия уже впитала в себя достижения всего цивилизованного мира. Однако, особенный отпечаток для Грузии оставила эпоха характераня для европейской цивилизации, что в итоге окончательно определило нашу европейскую идентичность и мы этим очень гордимся», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьера, насколько разнообразна Грузия, настолько богата и интересна она и сегодня, открытая для прогресса и новшеств. На протяжении всего года в масштабах Германии Грузия представил весь ресурс литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, кино, фольклора и других направлений.



По словам Бахтадзе, сегодня грузинское государство является наследником и продолжателем именно тех ценностей, основа которых была заложена век назад.



«Наше место в общей европейской семье и спустя сто лет Грузия продолжит этому неуклонно следовать в сотрудничестве с Евросоюзом. Все достижения Грузии, демократическое и экономическое развитие, лидирующие позиции в регионе являются результатом нашего европейского и евроатлантического выбора.



Я верю, что наша дружба и верность общим ценностям в будущем еще больше углубит наши отношения и сделает нас надежной опорой друг для друга», — заявил премьер-министр Грузии.



















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