На Франкфуртской книжной ярмарке официально открылся павильон Грузии

10.10.2018 11:52 По решению правительства Германии Грузия в этом году приглашена на Франкфуртскую книжную ярмарку в качестве страны – почетного гостя.



Грузинский павильон после церемонии официального открытия Франкфуртской книжной ярмарки открыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



На мероприятии присутствовал министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.



На открытии грузинской программы Франкфуртской книжной ярмарки выступила популярная в Европе грузинская пианистка Хатия Буниатишвили.



Грузинский павильон с 9 по 14 октября представит насыщенную литературную и культурную программу – это национальные и тематические стенды, около 20 сцен с книгами, а также сотни мероприятий грузинских авторов и артистов в специально обустроенных выставочных пространствах.



Главным символом участия Грузии в знаменитой Франкфуртской книжной ярмарке стал грузинский алфавит.

В связи с тем, что в этом году Франкфуртская выставка принимает Грузию в качестве почетного гостя, в Германии уже с начала года проходят разные мероприятия, посвященные знакомству с грузинской культурой — концерты, выставки, презентации грузинских книг на немецком языке.



Всего к участию Грузии в выставке приурочено 500 литературных и 100 культурных мероприятий.



Грузинская литература и культура в течение всего года попадет в фокус около 35 немецкоязычных городов Германии, Австрии и Швейцарии.















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