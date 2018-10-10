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На Франкфуртской книжной ярмарке официально открылся павильон Грузии


10.10.2018   11:52
По решению правительства Германии Грузия в этом году приглашена на Франкфуртскую книжную ярмарку в качестве страны – почетного гостя.

Грузинский павильон после церемонии официального открытия Франкфуртской книжной ярмарки открыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На мероприятии присутствовал министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.

На открытии грузинской программы Франкфуртской книжной ярмарки выступила популярная в Европе грузинская пианистка Хатия Буниатишвили.

Грузинский павильон с 9 по 14 октября представит насыщенную литературную и культурную программу – это национальные и тематические стенды, около 20 сцен с книгами, а также сотни мероприятий грузинских авторов и артистов в специально обустроенных выставочных пространствах.

Главным символом участия Грузии в знаменитой Франкфуртской книжной ярмарке стал грузинский алфавит.
В связи с тем, что в этом году Франкфуртская выставка принимает Грузию в качестве почетного гостя, в Германии уже с начала года проходят разные мероприятия, посвященные знакомству с грузинской культурой — концерты, выставки, презентации грузинских книг на немецком языке.

Всего к участию Грузии в выставке приурочено 500 литературных и 100 культурных мероприятий.

Грузинская литература и культура в течение всего года попадет в фокус около 35 немецкоязычных городов Германии, Австрии и Швейцарии.






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